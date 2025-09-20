بني ياس يعلن إقالة مدربه إيفايلو بيتيف



أعلن نادي بني ياس إقالة البلغاري إيفايلو بيتيف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، وذلك عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شيء من الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين. وأصدر النادي بياناً رسمياً أعلن خلاله نهاية علاقته بالمدرب الذي كان قد تولى المهمة مطلع الموسم الحالي، وعقب 4 جولات من الدوري، ليصبح الضحية الثانية في الموسم بعد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة السابق، الذي أقيل من منصبه بعد مرور الجولة الأولى.



وتأتي إقالة بيتيف على خلفية النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم، إذ لم ينجح بني ياس في تحقيق أي فوز مع بيتيف وتعرض للخسارة في 4 مباريات في الدوري من الوصل وكلباء وشباب الأهلي والجزيرة، وودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول أمام خورفكان. ويحتل بني ياس بعد هزيمة الجزيرة المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين من دون رصيد من النقاط، وعجز الفريق عن تسجيل أي هدف خلال مباريات الدوري.