بيتو مهاجم إيفرتون: أتوقع استقبالاً حافلاً في أنفيلد بسبب جوتا



توقع البرتغالي بيتو مهاجم إيفرتون استقبالاً حافلاً في ملعب أنفيلد لدى عودته إليه بمباراة فريقه أمام الغريم ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز غداً السبت، وذلك بعدما وضع اللاعب الزهور في تأبين مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول الراحل، في يوم شهد تكاتف الغريمين. وكان بيتو «27 عاماً» المولود في لشبونة جزءاً من وفد إيفرتون الذي قدم التعازي عقب النبأ الصادم بوفاة جوتا مهاجم ليفربول في يوليو الماضي. وتأثر بيتو بشكل خاص، حيث كان جوتا أول من تواصل معه عند انتقاله إلى إيفرتون في أغسطس 2023.



وقال بيتو: «لم نكن أصدقاء، ولكن كما تعلمون، عندما نلعب ضد لاعبين برتغاليين، عادة ما نتحدث قليلاً. هناك مثلاً، برناردو سيلفا، وبرونو فيرنانديز، لكن عندما وقعت لإيفرتون كان جوتا أول من بعث لي برسالة نصية، لقد قال لي ببساطة، أنا سعيد من أجلكم، إذا احتجت أي شيء عن المدينة أو أي شيء، يمكنني مساعدتك، فقط تواصل معي».



وأضاف أيضاً: بعد كل مباراة لعبناها ضد ليفربول، كنا نتحدث قليلاً، وعندما أبدى إيفرتون اهتمامه بي للذهاب إلى الملعب، قلت أوافق، أوافق، ليس فقط لأنه برتغالي ونفهم بعضنا البعض، لكن لأنه كان شخصاً لطيفاً ومتواضعاً للغاية. وأضاف أنه رأى تقارباً كبيراً بين إيفرتون وليفربول، ليس بين الناديين ولكن على مستوى المشجعين أيضاً، شعر الكثير من مشجعي إيفرتون بالحزن، لأنه حتى لو كان منافساً، فإن الحياة أكثر من مجرد كرة قدم.