10 أهداف في افتتاحية دوري «الهواة».. والحمرية يتصدر المشهد



انطلقت اليوم مسابقة دوري الدرجة الأولى موسم 2025-2026، بـ 4 مباريات مثيرة شهدت تسجيل 10 أهداف، واعتلى الحمرية بقيادة حارسه المخضرم ماجد ناصر صدارة المسابقة وتصدر المشهد بعد فوزه العريض على ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الأولى من المسابقة، ليضع الحمرية أول 3 نقاط في رصيده أحرز الرباعية كل من ريجيس توساتي في الدقيقة الثامنة كأسرع هدف في الدوري ودورما ديو «هدفين» وهدف للاعب ابوليناريو في الدقائق 84، 87، 90+5، فيما أحرز ثنائية الخاسر كل من مايلز فنتون وايمانويل موتالي 9، 72.

وفي مباراة ثانية أحبط دبا الحصن مفاجآت مجد وحقق عليه الفوز بثنائية لارس فيوليك وعليون ندور في الدقيقتين 42، 83 ليضع الحصن أول 3 نقاط في رصيده، وتمكن حتا من تحقيق فوز صعب ومهم على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف دون رد جاء عن طريق رفائيل سيلفا في الدقيقة 23، وقاد البرازيلي كارلوس البرتو فريقه الإمارات إلى تحقيق الفوز على سيتي بهدف دون رد جاء في الدقيقة التاسعة لبداية المباراة



وتقام غداً السبت 3 مباريات في غاية الأهمية تجمع، العروبة يستقبل العربي على ملعب كلباء والاتفاق يستضيف مصفوت بملعب شباب الأهلي في العوير فيما يحل يونايتد ومدربه الإيطالي بيرلو ضيوفاً على الذيد في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.