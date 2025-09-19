الجزيرة يزيد أوجاع بني ياس بالأربعة



حقق الجزيرة فوزاً سهلاً برباعية نظيفة على حساب مضيفه بني ياس، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشامخة، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط ويستعيد توازنه بعد بداية مخيبة للموسم. وزاد الجزيرة من أوجاع بني ياس الذي تعرض للخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، ليظل بني ياس في المركز الأخير في جدول الترتيب بعدما فشل في الحصول على أي نقطة أو تسجيل أي هدف.



ورغم البداية الهجومية من جانب بني ياس إلا أن الجزيرة نجح من أول هجمة منظمة في أن يتقدم في النتيجة عن طريق فينسيوس ميلو من عرضية بالمقاس من محمد ربيع في الدقيقة 15. بعد الهدف دانت السيطرة بالكامل لمصلحة الجزيرة، وأصبحت المباراة من طرف واحد، إذ لم يجد لاعبو الجزيرة صعوبة في الوصول إلى مرمى فهد الظنحاني حارس بني ياس.



وعزز برونو أوليفيرا النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة ويليان روشا داخل المنطقة في الدقيقة 45. وزاد موقف بني ياس صعوبة بإصابة اللاعب النيجيري سافيور غودوين، وطرد المدافع خالد الهاشمي لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 45+5 ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.



وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، نجح عبد الله رمضان في إحراز هدف جميل من كرة ثابتة في الدقيقة 45+7، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بثلاثية. واستغل الجزيرة النقص العددي في الشوط الثاني وواصل تفوقه وسيطرته على مجريات الأمور وسط انهيار من جانب لاعبي بني ياس. واختتم فينسيوس ميلو رباعية الجزيرة بهدفه الشخصي الثاني من جملة تكتيكية رائعة في الدقيقة 51.