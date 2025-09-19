15 % ارتفاعاً في القيمة التسويقية لدورينا منذ بداية الميركاتو.. دبا أكبر نسبة زيادة بـ8.18 ملايين يورو



ارتفعت القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية بشكل ملحوظ في ظل «ميركاتو» ساخن شهد العديد من الصفقات التي أبرمتها الأندية منذ نهاية الموسم الماضي. وزادت القيمة التسويقية لأندية دوري المحترفين الإماراتي من 318.23 مليون يورو في يونيو الماضي إلى 365.51 مليون يورو وفقاً للتحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، إذ ارتفعت بفارق 47.28 مليون يورو، وبنسبة قاربت الـ15% خلال ثلاثة أشهر منذ بداية الميركاتو.



ووفق التحديث الأخير للموقع الصادر الاثنين الماضي، فقد وصلت القيمة التسويقية لأندية دوري المحترفين إلى 365.51 مليون يورو، بتراجع طفيف بلغ 1% عن مطلع شهر سبتمبر الجاري، إذ بلغت حينها 369.19 مليون يورو.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالدوري الإماراتي مطلع أكتوبر المقبل، حيث تواصل أندية المحترفين تحركاتها لإكمال قوائمها بصفقات جديدة تعزز من صفوفها في الموسم الحالي.



وسجل نادي دبا الصاعد من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين أكبر زيادة بين الأندية كافة، حيث ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة أكثر من 3000%، بعد أن كانت قيمته التسويقية في دوري الهواة تبلغ 250 ألف يورو، ووصلت بعد الصفقات التي أبرمها عقب العودة إلى دوري المحترفين إلى 8.18 ملايين يورو، إذ يعد دبا أكثر الأندية إبراماً للصفقات خلال الميركاتو.



وجاء النصر في المركز الثاني في نسبة الزيادة في قيمته التسويقية بـ67.1%، حيث ارتفعت من 20.60 إلى 34.43 مليون يورو، يليه الوصل من 33.14 إلى 46.83 مليون يورو بنسبة 41.3%، ثم شباب الأهلي في المركز الرابع بعد أن ارتفعت قيمته التسويقية من 38.33 إلى 48.68 مليون يورو وبنسبة زيادة بلغت 27%.



ويتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الإماراتية من ناحية القيمة التسويقية وفقاً للتحديث الأخير لـ«ترانسفير ماركت»، يليه على الترتيب الوصل، الشارقة، الوحدة، الجزيرة، النصر، العين، البطائح، كلباء، خورفكان، بني ياس، عجمان، دبا، والظفرة.



ناديان فقط انخفضت قيمتهما التسويقية خلال تلك الفترة، هما العين وكلباء، حيث انخفضت القيمة التسويقية للعين من 46.49 مليون يورو إلى 33.56 مليون يورو، بنسبة تراجع بلغت 27.8%، وذلك بعد رحيل عدد من لاعبيه عقب نهاية الموسم الماضي، وعدم إبرام النادي تعاقدات كثيرة خلال الميركاتو، بينما انخفضت قيمة كلباء من 18.33 إلى 15.55 مليون يورو، بنسبة 15.2%.



ولا يزال الإيراني سردار آزمون، مهاجم شباب الأهلي، يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة تسويقية في دوري المحترفين بـ8 ملايين يورو، يليه الفرنسي نبيل فقير لاعب الجزيرة بـ7 ملايين يورو، ثم بالقيمة نفسها المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، وفابيو ليما نجم الوصل بـ6.5 ملايين يورو، والوافد الجديد لـ«الإمبراطور» الظهير الأيمن البرتغالي بيدرو مالهيرو بقيمة 6 ملايين يورو، ومدافع الجزيرة الجديد البرازيلي ويليان روشا بقيمة 6 ملايين يورو.