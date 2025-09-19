ديربي دبا وكلباء.. لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاث



يحل فريق كلباء ضيفاً على جاره دبا خلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب «تحفة النواخذة» بنادي دبا الفجيرة في الساحل الشرقي، ورفع لاعبو كل فريق شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاث خلال مواجهة الديربي، التي تأتي لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد السبت. ويتفوق كلباء على دبا بفارق 4 نقاط بعد تحقيق الفوز على بني ياس، والهزيمة أمام النصر، إلى جانب التعادل خلال الجولة الماضية ضد الوحدة، بينما خسر دبا 3 مباريات متتالية أمام كل من الشارقة و العين والظفرة في الأسبوع الماضي.



بدوره امتدح البرتغالي برونو بيريرا، مدرب دبا ضيفه كلباء، لافتاً إلى أنه فريق متوازن من الناحية الدفاعية والهجومية ولم يطرأ عليه تغييرات كثيرة مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً أن فريقه دبا استعد جيداً لهذه المواجهة، وحرص على دراسة نقاط قوة وضعف كلباء بهدف الظهور بأفضل صورة ممكنة داخل الملعب، وقال: وجب علينا الاستفادة من دروس المباريات السابقة وتجنب تكرار الأخطاء مع ضرورة التركيز الكامل طوال اللقاء من أجل تحقيق الفوز. ودعا جمهور النواخذة إلى ضرورة الوجود قبل وقت مبكر من بداية المباراة، من أجل دعمنا ومساندتنا لتحقيق نتيجة إيجابية.



من جهته، وصف المدرب الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء، مباراة الغد بالمهمة لكل فريق، محذراً من خطورة فريق دبا الذي يضم لاعبين على مستوى عالٍ، وألا تخدعهم النتائج الأخيرة التي حققها دبا الخاسر في 3 مواجهات، مشيراً إلى أنها لا تعكس مستواه الحقيقي، ولذلك وجب علينا الاستعداد بقوة وبكل جدية، وتابع: خلال الأسبوع الجاري تحدثنا عن جميع التفاصيل، واللاعبون عملوا بجدية عالية، وفي اعتقادي أنهم في أتم الجاهزية لتقديم مباراة قوية تليق بأهمية اللقاء.