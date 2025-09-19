في أكبر نتيجة لمواجهات الفريقين بالدوري.. الوحدة يدك شباك الظفرة بخماسية



فاز الوحدة على ضيفه الظفرة 5-2، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في أكبر نتيجة تشهدها لقاءات الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009. وتصدر الوحدة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، في انتظار بقية نتائج الجولة، فيما تعطلت انطلاقة الظفرة القوية بعد فوزين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.



سجل خماسية الوحدة عمر خريبين من ركلة جزاء «ق9»، فاكوندو دانييل «هدفين» في الدقيقتين 37 و57، كايو كانيدو «ق43»، وليوناردو أمسيميكو مدافع الظفرة بالخطأ في مرماه «ق48»، بينما سجل ثنائية الظفرة المغربي كريم البركاوي في الدقيقتين 14 و64. وشهدت المباراة طرد حارس الوحدة، زايد الحمادي بعد خطأ مع كريم البركاوي في الدقيقة 68.



جاءت المباراة مثيرة وحماسية بين الفريقين، وشهدت فرصاً عدة ضائعة من كلا الطرفين، إذ بدأ الوحدة المباراة بقوة وافتتح التسجيل عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء في الدقيقة 9. وعادل كريم البركاوي النتيجة سريعاً في الدقيقة 14 مستغلاً ركنية أرسلها جودمونسون. وأهدر فاكوندو رأسية من داخل منطقة الست ياردات علت العارضة في الدقيقة 20، بعدها بدقيقة أنقذ أمجد السيد حارس الظفرة تسديدة من عمر خريبين. وأعاد فاكوندو التقدم لأصحاب الأرض بعد تمريرة سحرية من تاديتش في الدقيقة 37، قبل أن يضيف كايو الهدف الثالث للوحدة من تسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس الظفرة في الدقيقة 43.



وزاد الوحدة غلة أهدافه مطلع الشوط الثاني بهدف عن طريق الخطأ سجله مدافع الظفرة ليوناردو أمسيميكو في مرماه. ونجح فاكوندو في إحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 57 من صناعة الصربي دوسان تاديتش. وقلص البركاوي النتيجة من انفراد بعدما تلقى تمريرة متقنة من محمد الخلوي في الدقيقة 64. ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 بعد طرد حارسه زايد الحمادي لارتكابه خطأ ضد البركاوي، لكن الظفرة لم يستغل النقص العددي في صفوف «العنابي» لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بخماسية.