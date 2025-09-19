سلوت يبحث عن ليفربول «أكثر هدوءاً»



أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن أمله في رؤية فريقه أكثر هدوءاً في المباريات، لكنه أثنى في الوقت نفسه على عقلية لاعبيه في إيجاد طريقة الفوز.



وفاز ليفربول 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الثالث في 5 مباريات، والذي يأتي بعد فقدان التقدم في النتيجة بهدفين نظيفين، قبل الفوز بهدف متأخر.

وقال سلوت قبل لقاء ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون: «لقد فرطنا في تقدمنا بهدفين نظيفين 3 مرات، والأمر مختلف تماماً عن كيفية إهدارنا للأهداف، بونموث اعتمد على الهجمات المرتدة، ولا أعتقد أن أتلتيكو سجل هدفاً من هجمة مرتدة».



وتابع: «ليس مثالياً أن نتقدم 2-0 ونتراجع في النتيجة، لذا علينا أن نتحسن، لكن الأمر الإيجابي هو أننا إذا شعرنا بالرغبة في التسجيل مجدداً، فيمكننا تسجيل هدف».

وأضاف: «هذا بالتأكيد أمر نتحدث عنه؛ التقدم 2-0، لأنه قد تنفد طاقتك في نهاية الموسم، إذا كان عليك في كل مباراة بذل أقصى جهد ذهنياً وبدنياً من أجل الفوز».

وتابع: «ليس جيداً الاستمرار في ذلك، ولكن إذا كنا نحتاج لقلب النتيجة في كل مرة، فآمل أن تكون لدينا القدرة على ذلك».



ونفى مدرب ليفربول أن يكون ما يحدث هو تراجع للاعبين بعد التقدم 2-0، مؤكداً أن رغبتهم في تسجيل المزيد تتسبب في ذلك.