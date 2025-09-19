مويز متفائل بعد 27 خسارة أمام ليفربول



قال ديفيد مويز، مدرب إيفرتون، إن مواجهة ليفربول لطالما كانت مهمة شاقة بالنسبة له، لكنه يدرك أن حامل اللقب لديه بعض نقاط الضعف قبل قمة مرسيسايد، غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأشار مويز، الذي لم يحقق سوى ستة انتصارات فقط من أصل 44 مباراة خاضها أمام ليفربول خلال مسيرته التدريبية، إلى أن خوض إيفرتون مباراة على ملعب أنفيلد سيكون اختباراً مهماً لقياس مدى جودته بعدما حصد فريقه سبع نقاط في أول أربع مباريات بالدوري.



وقال مويز للصحفيين، اليوم الجمعة: «بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة... فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافاً، علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضاً، واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل، نرغب في المحاولة مجدداً، وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة».



وحقق ليفربول، الذي فاز بجميع مبارياته الأربع في الدوري حتى الآن، أول انتصار له على إيفرتون في آخر ثلاث مواجهات عندما تغلب على فريق المدرب مويز (1-صفر) بهدف ديوجو جوتا في الشوط الثاني في أبريل الماضي.



وقال مويز، الذي خسر 27 مباراة أمام ليفربول أثناء قيادته لأندية إيفرتون ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد: «كانت هذه دائماً مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي شخصيا لأننا واجهنا دائماً نسخة قوية للغاية من ليفربول».



وحذر مويز من خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة، وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.



وقال المدرب الاسكتلندي: «الفرق الكبيرة تميل لإرهاقك قليلاً، ويحدث تراجع في التركيز...أظهرنا صلابة دفاعية لذا سنسعى للحفاظ على ذلك، كان الأمر نفسه يحدث مع (المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أليكس فيرجسون)، حين كان يعرف بوقت فيرجي (الذي يخطف الفوز)... وأرى أن الأمر نفسه ينطبق على ليفربول».



ورغم ذلك أكد مويز أن إيفرتون سيكون دائماً منافساً قوياً أمام منافسيه المحليين.

وأضاف: «إذا سبق وأن خضت مباريات القمة أو شاركت فيها فإنك ستعرف جيداً مدى أهمية الفوز بها إذا استطعت، فهذه هي مهمتك، أعتقد أن الجميع يدركون ذلك تماماً، سواء الإعلام أو الجماهير، وهي مباراة كبيرة للغاية صحيح أنها جاءت في وقت مبكر جداً من الموسم، لكنها ستمنحنا فرصة لمعرفة مكانتنا الحقيقية أمام أحد أفضل الفرق».