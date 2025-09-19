راشفورد يطرق أبواب المجد مع برشلونة



يتطلع ماركوس راشفورد إلى صناعة مجد في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه برشلونة الإسباني بعد تجاوزه محنته مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخرج الجناح الدولي الإنجليزي (27 عاماً) من غياهب غربته في ملعب «أولد ترافورد» ليقود الفريق الكتالوني للفوز 2 - 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تحت أنظار الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، في ملعب «سانت جيمس بارك» مساء الخميس، ليبرهن على موهبته الدائمة.



وبعدما تجاهله البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سجل راشفورد، المنضم لبرشلونة هذا الموسم على سبيل الإعارة، هدفاً بضربة رأس رائعة، قبل أن يحرز الهدف الثاني بتسديدة مدوية من مسافة بعيدة المدى، ليقود بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، للفوز بمباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويدشن حملته نحو تحقيق لقبه السادس في المسابقة القارية بانتصار ثمين ومستحق.



ولدى سؤاله عما إذا كان يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال راشفورد: «بالتأكيد. أعتقد أن الجميع يحلم بالتتويج به، والآن أنا مع برشلونة، والحلم هو برشلونة».

وأضاف راشفورد: «آمل أن نفوز بالبطولة، لكن المنافسة تبدو قوية للغاية، لذا ينبغي علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن نواصل العمل الجاد ونسعى للتطور كفريق».

ولم يكن راشفورد، الفائز بلقب الدوري الأوروبي مع يونايتد في سن المراهقة، قد هز الشباك في مبارياته الأربع الأولى مع ناديه الجديد، لكنه عوض ذلك بضربة رأس في الدقيقة 58، ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة قبل أن تسكن الشباك بعد سبع دقائق ليضاعف النتيجة.



وشدد النجم الإنجليزي: «رأيت ثغرة، استطعت من خلالها رؤية القائم البعيد. الأمر يتعلق أكثر بالثقة في التسديد». وقال راشفورد: «أتدرب على هذه المهارة منذ صغري، لذا ربما يكون هذا هو الجزء الأسهل. لكنه هدف رائع، لذا أنا سعيد به للغاية».

وتابع: «إنه أداء جماعي رائع. ليس من السهل الفوز على نيوكاسل بملعبه، من الصعب لعب كرة القدم التي نتدرب عليها يومياً في ملعب مثل هذا، لذا أنا فخور جداً بالفريق».

وشدد لاعب برشلونة: «أنا فخور لأنني سجلت أول أهدافي مع النادي. سننتقل إلى المباراة التالية، وآمل أن أتمكن من تكرار ذلك».



من جانبه، أشاد هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، براشفورد كثيراً قبل المباراة، وبعدها، فيما اعترف نجم منتخب إنجلترا بأن علاقته بالمدرب الألماني كانت مفتاح عودته إلى مستواه المعهود.

وتحدث راشفورد عن فليك قائلاً: «إنه مهم جداً. أشعر بالثقة التي يمنحني إياها. كنت أعرف أنه مدرب من طراز رفيع قبل وصولي إلى هنا، لكن العمل معه متعة حقيقية، وآمل أن تستمر علاقتنا الطيبة حتى نهاية الموسم».



وسيركز الرجلان الآن على مباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي، بعد غدٍ الأحد، وبعدها، مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في العاصمة الكتالونية، مطلع الشهر المقبل.

وما الذي يخفيه المستقبل لراشفورد، الذي يتضمن عقد إعارته لموسم واحد بنداً يسمح لبرشلونة بشرائه نهائياً، لا يزال مجهولاً، لكن عندما سئل عن عدد السنوات التي سيقضيها مع الفريق، أجاب مبتسماً: «لأطول فترة ممكنة. سنرى، لكن يجب علي فقط التركيز على أداء عملي ومساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة».



وفي غضون ذلك، أكد برشلونة أن مباراته ضد باريس سان جيرمان في الأول من أكتوبر المقبل، ستقام على ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي، حيث ينتظر النادي التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعبه المجدد «كامب نو».