الجولة 28 بـ«الهواة».. «شهدٌ» لدبا والظفرة و«دموعٌ» للفجيرة والعربي

وضعت مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» اللمسات الأخيرة على الموسم الجاري، وكشفت عن هوية المتأهلين لدوري أدنوك للمحترفين، بعد تمكن دبا الفجيرة من كتابة تاريخ جديد للفريق بصعوده لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة في تاريخ النادي الذي ضمن التأهل من قبل لدوري الأضواء والشهرة 4 مرات منذ تدشين عصر الاحتراف، مواسم 2012، 2015، و2022، في وقت صعد فيه الظفرة 3 مرات بعد عامي 2008، و2012.

فرحة

وعاشت جماهير دبا الفجيرة ليلة تاريخية لا تنسى وفرحة مزدوجة بتأهل الفريق لدوري المحترفين واعتلاء الصدارة بعد الفوز على الذيد بهدفين دون رد عبر خالد عبدالله ودياغو داسيلفا الهداف التاريخي لدوري الأولى، وهما الهدفان اللذان رسما الفرحة والبهجة وسط جمهور دبا، ليتصدر الفريق مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة مع تبقي مباراة وحيدة للفريق ضد الجزيرة الحمراء السبت المقبل، عقب نهاية مباراة الذيد ودبا الفجيرة، سيرت جماهير دبا مسيرة بالسيارات من ملعب المباراة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة إلى دبي إلى دبا الفجيرة ابتهاجاً بهذا الصعود، ليواصل أنصار الفريق الأفراح بدار النادي حتى ساعات الصباح الأولى، في مشهد يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ النادي الدباوي بعد مرور موسمين على آخر صعود لدبا الفجيرة لدوري المحترفين.

حلم

وعلى أرضية ملعب الإمارات برأس الخيمة، كان فريق الظفرة في طريقه إلى العودة بالعلامة الكاملة بعد التقدم بهدفين مقابل هدف لكن الدقيقة 90 + 6 حرمت فارس الظفرة من نيل النقاط الثلاث بعد إدراك صاحب الأرض التعادل وهو التعادل الذي حرم الظفرة من الاحتفاظ بالصدارة ليتراجع إلى المركز الثاني، لكنّ لاعبي الظفرة أمامهم فرصة تاريخية لنيل درع الهواة بشرط تحقيق الفوز على مصفوت والعربي في المباراتين المتبقيتين من دوري الأولى، إذ يملك الفريق حالياً 51 نقطة وضمان الفوز في المباراتين يصعد به إلى 57 نقطة وهو الرصيد الذي لا يمكن أن يصله دبا الفجيرة حتى إذا حقق الفوز على الجزيرة الحمراء في الجولة المقبلة.

دموع

أما على ملعب العربي فكان المشهد مختلفاً بعد أن أصيب جمهور الفجيرة بخيبة أمل كبيرة إثر الهزيمة من العربي 2 - 1، وهي النتيجة التي أطاحت بالفريقين خارج حسابات التأهل بعد وصول العربي إلى رصيد 46 نقطة وتبقى له مباراة وحيدة ضد الظفرة، أما الفجيرة فإن الهزيمة أبعدته نهائياً عن الصراع بعد تجمد رصيد الفريق عند 42 نقطة، وحتى لو حقق الفوز على غلف إف سي ومجد، لن يكون بمقدوره المنافسة على بطاقة الصعود.

بيريرا المهندس

للمرة الثانية خلال موسمين، ينجح البرتغالي برونو بيريرا مدرب دبا في قيادة فريقين مختلفين إلى الصعود لدوري أدنوك للمحترفين بعد قيادته فريق العروبة للعب في دوري الكبار خلال الموسم الماضي ونجح في وضع دبا الفجيرة مع الكبار.

ويعتبر بيريرا المدرب الثالث لدبا هذا الموسم بعد كل من الدكتور عبدالله مسفر ومواطنه محمد الخديم لتسند إدارة نادي دبا المهمة لبيريرا الذي لم يخيب ظن الإدارة والجمهور ويتمكن سريعاً من قيادة الفريق لدوري المحترفين، وهو الشيء الذي فعله مدرب الظفرة الصربي الين هوفارت الذي قاد فارس الظفرة إلى التأهل ويملك فرصة حصد الدرع بشرط عدم تجنب الهزيمة في المباراتين القادمتين.

تقام مواجهات الجولة 29 السبت المقبل بإقامة 6 مواجهات تجمع الظفرة ومصفوت، ودبا ضد الجزيرة الحمراء، الفجيرة وغلف اف سي، يونايتد والإمارات، غلف يونايتد ومجد، الجزيرة الحمراء والذيد، ويجلس على صدارة الهدافين الثنائي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة، ودياغو داسيلفا لاعب دبا ولهم 19 هدفاً.