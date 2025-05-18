أندية الدوري المصري تتجه للموافقة على إلغاء الهبوط





تتجه أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى الموافقة على إلغاء الهبوط هذا الموسم وإقامة الدوري في الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا حضره عدد كبير من أندية الدوري الممتاز للحديث عن نظام الدوري في الموسم المقبل، ولم يحضر الاجتماع الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

وقالت مصادر من داخل الاجتماع إن الأندية اتفقت بشكل مبدئي على إقامة الدوري في الموسم الجديد بمشاركة 21 فريقا على أن تقام المرحلة الأولى من دور واحد وأن تكون المرحلة الثانية من مجموعتين، الأولى لتحديد البطل بمشاركة سبعة فرق والثانية لتفادي الهبوط بمشاركة 14 فريقا.

وطبقا للنظام المقترح، يهبط أربعة فرق للدرجة الثانية ويصعد ثلاثة للدوري الممتاز ليقام الموسم التالي بمشاركة 20 فريقا.

ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان رسمي حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعا مع الأندية يوم الأربعاء من أجل إصدار القرار النهائي حول نظام الدوري الممتاز.

ويشهد الدوري الممتاز حاليا مشاركة تسعة فرق ضمن مجموعة التتويج التي يتصدرها الأهلي متفوقا بفارق نقطتين على بيراميدز، ويليهما الزمالك والبنك الأهلي.

كذلك تضم مجموعة تفادي الهبوط تسعة فرق ويهبط للدرجة الثانية صاحبا المركزين الثامن والتاسع، واللذين يحتلهما حاليا غزل المحلة والإسماعيلي بعد ست جولات من مباريات المجموعة.

لكن الصراع على تفادي الهبوط لا يزال قائما، إذ أن ست نقاط تفصل بين طلائع الجيش صاحب المركز الثالث وغزل المحلة صاحب المركز الثامن قبل الأخير.