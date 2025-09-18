«نيران صديقة» تنقذ ليفركوزن من الخسارة أمام كوبنهاغن بدوري الأبطال



قادت (نيران صديقة) فريق باير ليفركوزن الألماني للنجاة من الخسارة في مستهل مبارياته بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



واقتنص ليفركوزن تعادلاً مثيراً 2 - 2 من ملعب مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للبطولة.



وتقدم كوبنهاجن بهدف مبكر عن طريق جوردان لارسون في الدقيقة التاسعة، لكن أليكس جريمالدو أحرز هدف التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 82.



ولم يهنأ ليفركوزن بتعادله كثيراً، بعدما سجل روبرت سيلفا الهدف الثاني لكوبنهاجن في الدقيقة 86، غير أن بانتيليس هاتزيدياكوس، لاعب الفريق الدنماركي منح التعادل لليفركوزن بتسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة في مستهل لقاءاته بالمسابقة القارية.