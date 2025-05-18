كوزمين صانع الألقاب.. نهاية مثالية لمشوار المدرب الروماني مع الشارقة

اختار المدرب الروماني كوزمين أولاريو أن يودّع نادي الشارقة بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، في إنجاز يُعدّ تتويجًا لمسيرته الناجحة مع «الملك».

وجاء تتويج الشارقة باللقب القاري بعد فوزه المستحق في النهائي على ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 2-1، في مباراة جسدت شخصية الفريق وروح الانتصار التي زرعها كوزمين في لاعبيه منذ توليه المهمة.

منذ قدومه إلى النادي، أعاد كوزمين تشكيل هوية الشارقة، وجعله فريقًا منظمًا ومنافسًا على جميع الجبهات. وخلال فترة قيادته، حصد الفريق ألقابًا محلية مهمة، لكن اللقب الآسيوي يظل الأبرز، لما يحمله من قيمة تاريخية واعتراف قاري بقوة الفريق.

ودّع كوزمين جماهير الشارقة على قمة المجد، وسط إشادة كبيرة من الشارع الرياضي، الذي اعتبر أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مدرب محنّك استطاع أن يترك بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

اللقب الآسيوي لم يكن فقط تتويجًا لجهود موسم، بل كان مسك الختام لمسيرة مدرب رحل كبيرًا، بعدما رفع اسم الشارقة عاليًا في سماء القارة.