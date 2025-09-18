غياب بني ياس عن تسجيل الأهداف صداع في رأس بيتيف



وضعت النتائج السلبية فريق بني ياس تحت الضغط بعد أسوأ بداية للسماوي في دوري المحترفين على الإطلاق.

ويحتل بني ياس المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية، ولم يتمكن من تحقيق أي نقطة بعد مرور ثلاث جولات.



وكشفت أرقام بني ياس في أول ثلاث جولات من الدوري معاناة الفريق الشديدة في الجانب الهجومي، إذ عجز عن تسجيل أي هدف في المسابقة حتى الآن، وباتت مشكلة تؤرق الجهاز الفني وصداعاً في رأس المدير الفني البلغاري إيفايلو بيتيف.



قبل بداية الموسم ظن الكثيرون أن بني ياس سيظهر بشكل مغاير عن الموسم الماضي، بعد أن أبرم النادي أكثر من 15 صفقة، وانتدب عناصر عدة في كل المراكز في إشارة إلى أن الفريق سيظهر في الموسم بثوب مختلف، لكن البداية جاءت على خلاف التوقعات، وسقط في فخ الهزيمة أمام الوصل وكلباء وشباب الأهلي، كما ودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام خورفكان بالتعادل ذهاباً 2-2 والخسارة إياباً على ملعبه 0-1.



ويعد بني ياس الفريق الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين الذي لم ينجح في إحراز أي هدف منذ بداية الموسم، وتلقت شباكه 4 أهداف، وتؤكد الأرقام حجم معاناته، إذ يعد كذلك أقل الفرق في عدد التسديدات بين جميع فرق الدوري بـ12 تسديدة، والأقل تسديداً على المرمى بـ3 تسديدات فقط.



ويأمل جمهور بني ياس أن ينجح الفريق في تخطي البداية المخيبة، ويستعيد توازنه، تفادياً لاستمرار النتائج السلبية التي قد تضع الفريق في دوامة صراع الهبوط مبكراً.

ويلتقي بني ياس على ملعبه بالشامخة مع الجزيرة، غداً الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري، في مواجهة صعبة على الفريق.