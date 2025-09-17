كارديف يطلب نانت بـ 163 مليون دولار.. قضية سالا متسمّرة بعد 6 سنوات على وفاته



يصر نادي كارديف سيتي الويلزي على أنه يجب على نادي نانت الفرنسي أن يكون مسؤولاً «عن وفاة اللاعب الأرجنتيني السابق إيميليانو سالا، بعد تأجيل محكمة فرنسية الحكم في القضية، التي كان من المقرر أن تبدأ جلساتها الأسبوع المقبل، حتى ديسمبر المقبل.



ويبحث النادي الويلزي عن تعويض يبلغ نحو 120 مليون جنيه إسترليني (163.9 مليون دولار) من النادي الفرنسي في مطالبة بالإهمال، ويغطي ذلك المبلغ قيمة رسوم انتقال سالا، ولكن أيضاً الخسائر في الأرباح المحتملة الأخرى.



وتوفي سالا في يناير 2019 عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها من فرنسا إلى ناديه الجديد في القناة الإنجليزية. ويرى كارديف أن نانت هو المسؤول لأن الرحلة نظمها وكيل عن طريق النادي الفرنسي.

وأصدر النادي بياناً، اليوم الأربعاء، قال فيه: «تم إبلاغ نادي كارديف سيتي لكرة القدم بتأجيل الجلسة ضد نانت، والتي كان من المقرر عقدها في 22 سبتمبر».

ويأتي التأجيل بناء على طلب من نانت، الذي يدعي أنه «ليس على استعداد» للدخول في نزاع قضائي رغم تحديد تاريخ جلسة الاستماع منذ أبريل 2025.



وتابع النادي: «لا يمكن لكارديف سيتي سوى التعبير عن أسفه لموقف نانت، هذا الموقف هو الأكثر إثارة للدهشة بالنظر إلى الثقة التي أظهرها النادي الفرنسي حتى الآن، والتي حددت بالفعل القضية لصالح النادي الويلزي، الذي وصف حجة نانت بأنها سخيفة».



وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «بعد 6 سنوات من مأساة وفاة إيميليانو سالا، يجب أن يكون نانت مسؤولاً سواء بالنسبة لعالم كرة القدم أو لأحباء اللاعب».

وأكد كارديف سيتي ثقته في العدالة الفرنسية، وأنه سيكون مستعداً لعرض القضية يوم 8 ديسمبر». وفي شق منفصل، طلب كارديف من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن يدفع نانت الأقساط الثلاثة من رسوم الانتقال المتفق عليها بشأن صفقة سالا قبل وفاته، ويبلغ مجموعها 13 مليون جنيه إسترليني.



وأيدت محكمة التحكيم الرياضي مطالبة نانت المتعلقة بدفع الدفعة الأولى في أغسطس 2022، في حين أعلن كارديف في يونيو 2023 أنه تم تأكيد المطالبة بدفع الجزأين المتبقيين من جانب الاتحاد الدولي.