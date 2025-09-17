دوناروما: الانتقال إلى مانشستر سيتي كان خياري الأول والأخير



كشف جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، أن انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي كان خياره الأول والأخير بعد علمه بالاهتمام البالغ من المدرب جوسيب غوارديولا بضمه مطلع .



وقال دوناروما في مؤتمر صحافي قبل ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا مع السيتي أمام نابولي غداً الخميس «كنت على علم بأن مانشستر سيتي مهتم بضمي منذ بداية الصيف، وتعززت العلاقة بيننا بعد كأس العالم للأندية، وعرفت أيضاً أن المدرب غوارديولا كان يضغط بقوة من أجل ضمي».



وأضاف «أنا فخور بذلك، وهو أمر يحفزني كثيراً، لم أتردد في القدوم إلى هنا، وكانت رغبتي واضحة، فالانتقال إلى مانشستر سيتي كان خياري الأول والأخير».

واصل الحارس الإيطالي الدولي «أشكر المدرب غوارديولا، أنا فخور للغاية بالعمل تحت قيادته».



واستطرد «أنا سعيد بوجودي هنا، وأن أكون جزءاً من فريق مانشستر سيتي الرائع، وسأبذل أقصى جهدي للدفاع عن شعار النادي، وأتمنى مواصلة ذلك لسنوات قادمة».

وشارك دوناروما لأول مرة بقميص مانشستر سيتي في الفوز بالديربي على مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، ويستعد لأول اختبار في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، الذي كان يشجعه في طفولته.

وشدد حارس مرمى مانشستر سيتي «ستكون مواجهة صعبة، أول مباراة في دوري أبطال أوروبا دائماً ما تكون صعبة».



أوضح «أعرف مدينة نابولي جيداً، وأعرف هذا الفريق ومدربه أنطونيو كونتي، فهو يعمل مع عدد من زملائي في صفوف منتخب إيطاليا، نحن بصدد مواجهة فريق رائع».

وأتم جيانلويجي «أنا متحمس للغاية للمباراة، وكنت سأكون أكثر حماساً إذا أقيمت في نابولي».