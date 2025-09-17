مدرب يتحايل على اللوائح ويستبدل 4 لاعبين في الدقيقة الأولى



قام الويلزي روبي سافج، مدرب فوريست غرين روفرز الإنجليزي، باستبدال 4 من لاعبيه في الدقيقة الأولى من لقاء الفريق أمام شباب وولفرهامبتون (تحت 21 عاماً) في بطولة كأس الدوري الوطني لكرة القدم.



وجاء تصرف المدرب حتى يريح اللاعبين الأربعة، بعد أن أشركهم في المباراة مجبراً، حيث تنص لائحة البطولة على ضرورة مشاركة 4 لاعبين على الأقل من تشكيلة الفريق، التي لعبت آخر مباراة دورية.



وقام سافج بإشراك اللاعبين الأربعة، وأخرجهم مباشرة بعد دقيقة واحدة حتى إن بعضهم لم يلمس الكرة في هذا الوقت.



ولم يكن تصرف سافج الوحيد من نوعه، فقد شهدت المسابقة وفي اليوم نفسه إقدام فريق روشديل على الخدعة نفسها في مواجهة الفريق أمام شباب بلاكبيرن، والغريبة أن الفريقين نجحا في الفوز بالنتيجة نفسها «3 – 2».