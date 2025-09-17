تأقلم دي بروين السريع مع نابولي لا يدهش غوارديولا



قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يشعر بالدهشة إزاء انسجام صانع الألعاب البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين مع فريقه الجديد نابولي الإيطالي.



وانضم دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق، إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد عقد من الزمان قضاه في ملعب (الاتحاد).



ويعود دي بروين (34 عاماً) إلى ملعبه القديم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «ليس من المفاجئ أن يتأقلم لاعبون بهذا المستوى بسرعة كبيرة. إنهم لا يحتاجون للكثير من الوقت للتأقلم وتقديم أداء جيد».



وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى رؤية دي بروين، قال المدرب السابق لفريق برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني: «بعد المباراة، نعم».



وسجل دي بروين، الفائز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، هدفين في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي مع نابولي.

ولدى سؤاله عن سر نجاح دي بروين، رد غوارديولا: «موهبته المذهلة، ورؤيته الثاقبة، وتمريراته، وأهدافه في الثلث الهجومي. إنه لاعب فريد من نوعه».