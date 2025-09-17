مارينو بوشيتش لـ «البيان»: حاولت حفظ أسماء اللاعبين قبل مباراة النصر بهذه الطريقة









أكد الهولندي مارينو بوشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، أنه لم يكن لديه مشكلة في قيادة الجزيرة قبل يوم ونصف فقط من مباراة النصر في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه لم يكن يحفظ أسماء اللاعبين بشكل تام، ولجأ إلى عقد اجتماعات مكثفة مع اللاعبين ومع كل لاعب على حدة للتعرف على الفريق قبل المباراة.

وتولى بوشيتش مهمة تدريب الجزيرة خلفاً للمغربي الحسين عموتة الذي أقيل من منصبه عقب نهاية الجولة الأولى من الدوري بعد الهزيمة من خورفكان، وقاد بوشيتش الجزيرة في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل السلبي بعد أيام قليلة من توقيعه عقود تدريب الفريق.



وقال بوشيتش في حواره مع «البيان»: إنه خاض لقاء النصر في أول مباراة له مع الجزيرة بحماس كبير رغم أن الاستعداد للمواجهة لم يكن الأفضل نظراً لقيادته التدريبات قبل يوم ونصف فقط من المباراة.



وأضاف: «إدارة النادي طلبت مني قيادة الفريق على الفور عقب إتمام إجراءات التعاقد، ولم يكن لدي مشكلة أو تخوف لتولي المسؤولية، بالطبع من الصعب الإلمام بكل شيء عن اللاعبين خلال يوم ونصف، حتى أنني لم أكن أعرف أسماء اللاعبين».



وتابع: «حاولت التغلب على هذه المشكلة بالتحدث مع كل لاعب على انفراد إلى جانب اجتماعات مجمعة للتعرف على الفريق، بالتأكيد كنت بحاجة إلى الوقت في البداية، لكني امتلك الحماس والشغف لقيادة الفريق في الموسم الحالي، فقد حدث الأمر نفسه عندما دربت شاختار الأوكراني قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا في عام 2023».

وشدد بوشيتش الذي يخوض تجربة التدريب لأول مرة في الإمارات أن تدريب الجزيرة يعد تحدياً بالنسبة له، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات كثيرة مع إدارة النادي قبل قبول المهمة تركزت على أهمية بناء فريق قوي ينافس على البطولات وإعادة هوية الجزيرة مجدداً، خصوصاً وأن الفريق يملك مزيجاً جيداً من العناصر الشابة واللاعبين من أصحاب الخبرة، وقبلت العرض لأنني من نوعية المدربين الذين يحبون التحديات الجديدة.



وكشف بوشيتش عن أنه حصل على كل المعلومات التي احتاجها عن الجزيرة والدوري الإماراتي من صديقه مارسيل كايزر مدرب الفريق السابق، موضحاً: «نعم قبل قبول المهمة تحدثت مع مارسيل كايزر وأخبرني بكل ما أريد معرفته، لكن بالطبع الأمور مختلفة عندما تكتشفها بنفسك».



ونوه إلى أنه يحب الكرة الهجومية ويسعى إلى تقديم كرة جميلة مع الجزيرة لكن في الوقت نفسه أي فريق بحاجة إلى التوازن، وهذا ما جعل النادي يتعاقد معي، لافتاً إلى أن النتائج في غاية الأهمية وأنه سيسعى إلى تحقيق الانتصارات وليس لعب الكرة التي ينتظرها الجمهور فقط.

وأوضح أن مباراة النصر ساهمت بشكل كبير في حصوله على فكرة جيدة عن الفريق ورتم مباريات الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أنه بدأ في إعادة هوية الفريق خطوة بخطوة، وهناك محادثات مع الإدارة للتعرف على احتياجات الفريق من العناصر الجديدة قبل غلق سوق الانتقالات.



وأبدى بوشيتش سعادته بضم الفريق لعناصر وأسماء دولية كبيرة لا سيما محمد النني لاعب أرسنال السابق، وقال: «من الجيد امتلاك لاعبين دوليين وأسماء من أصحاب الخبرة في الفريق لأنهم لا يتمتعون بالجودة فقط في أرض الملعب ولكن خبراتهم الطويلة مهمة في إحداث التوازن في غرف خلع الملابس، إضافة إلى مساعدة اللاعبين الشباب وتقديم الخبرات اللازمة لهم».



وأضاف: إنه اكتشف خلال الجولة التي تابعها لدوري المحترفين أن الكل يعاني بعد 60 دقيقة نظراً للطقس الحار في بداية الموسم، لكنه رأى أداءً جيداً من أغلب فرق الدوري.

وأكد أن أي دوري في العالم يمتلك هوية ورتماً يميزه عن أي دوري آخر، مشدداً على أن الدوري صعب وسيعرف المزيد عن كل ما يخص الجزيرة وفرق دوري المحترفين والكرة الإماراتية بمرور الوقت.