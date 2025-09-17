ريال مدريد يفقد أرنولد 8 أسابيع



يفتقد فريق ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ظهيره الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الملكي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، فيما تشير التقارير إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.



وذكر ريال مدريد في بيان: «بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الطاقم الطبي للفريق على لاعبنا، ترينت ألكسندر-أرنولد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية لساقه اليسرى. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً».



وكان الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استبعد ألكسندر-أرنولد في مباريات الفريق الماضية، ويبدو أن إصابة أوتار الركبة لن تبعده عن المعسكر المقبل فحسب، بل قد تمنعه ​​أيضاً من العودة إلى ملعب (أنفيلد) مع ريال مدريد ضد ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وأنهى ألكسندر أرنولد مسيرته التي استمرت 20 عاماً مع ليفربول، بعد انضمامه للريال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ومن المقرر أن يعود إلى صفوف فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو في 4 نوفمبر المقبل.