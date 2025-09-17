بني ياس يتعاقد مع مبارك بنزامة من الجزيرة على سبيل الإعارة



أعلن نادي بني ياس تعاقده مع مبارك بنزامة لاعب نادي الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وقال النادي في بيان رسمي: إن اللاعب وقع على عقد الإعارة بحضور صقر المسكري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.



وأضاف: إن مبارك بنزامة يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم، إذ كان أحد العناصر المهمة التي ساهمت في تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية يناير 2026.

ووجه بني ياس الشكر إلى الجزيرة على تعاونه وتسهيل إجراءات انضمام اللاعب للسماوي على سبيل الإعارة.