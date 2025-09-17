يوفنتوس ودورتموند.. تعادل مجنون يدخل تاريخ دوري الأبطال



دخلت مباراة يوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد التعادل المثير 4-4 الذي انتهت عليه المواجهة المجنونة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري للمسابقة الأكبر في القارة العجوز.



8 أهداف شهدتها المباراة سجلت في 45 دقيقة، وهي نتيجة لم تحدث سوى أربع مرات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وباتت ثاني مباراة في تاريخ دوري الأبطال تشهد تسجيل هذا العدد من الأهداف في شوط واحد فقط جاءت جميعها في الشوط الثاني، لتعادل مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب في سبتمبر من العام الماضي وانتهت لمصلحة الفريق البافاري 9-2.



آخر مرة انتهت فيها مباراة في دوري أبطال أوروبا بالتعادل 4-4 كانت قبل ست سنوات، عندما تعادل تشيلسي وإياكس بالنتيجة نفسها في نوفمبر 2019، وقبل ذلك بأربع سنوات، تعادل باير ليفركوزن وروما 4-4 في أكتوبر 2015، وفي عام 2009 تمكن تشيلسي وليفربول من تحقيق النتيجة نفسها بالتعادل 4-4 في إياب ربع نهائي البطولة.



وبعد شوط أول سلبي، لم يكن هناك أي مؤشر على أن المباراة ستشهد هذه الإثارة وتسجيل ثمانية أهداف، لكن بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، توالت الأهداف، إذ سجل كريم أديمي أولاً (53)، قبل أن يرد كينان يلديز بهدف رائع (63)، بعد دقيقة واحدة، أعاد فيليكس نميشا التقدم لدورتموند، ثم سجل فلاهوفيتش هدفه الأول ليعادل النتيجة ليوفنتوس 2-2 في الدقيقة 68.

وعاد دورتموند للتقدم بفضل هدفي يان كوتو (74) ورامي بن سبعيني من ركلة جزاء (86)، وفي الوقت الذي بدا أن المباراة حسمت بعد تقدم الألمان 4-2 حتى سجل فلاهوفيتش وكيلي هدفين في الدقيقتين 94 و96 ليقتنص يوفنتوس نقطة ثمينة على ملعبه أليانز ستاديوم.