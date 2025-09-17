غيابات أتلتيكو مدريد لا تقلق سيميوني قبل مواجهة ليفربول



يأمل الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تحقيق الفوز على مضيفه ليفربول «الاستثنائي» في ملعب أنفيلد غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفاز سيميوني بمباراة واحدة وخسر أخرى في زياراته السابقة إلى هذا المدرب على رأس القيادة الفنية لأتلتيكو. لكن في هذه الزيارة إلى أنفيلد يفتقد الفريق 5 لاعبين من الفريق، من بينهم مهاجم مانشستر سيتي السابق جوليان ألفاريز بسبب الإصابة في الركبة.



وقال سيميوني: علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، نلعب ضد فريق استثنائي، في ملعب رائع، ومدرب صعد بالفريق إلى أعلى المستويات. وأضاف: لقد نافسوا بشكل رائع في دوري أبطال أوروبا وفازوا بالدوري الإنجليزي، ونواجه خصماً صعباً.



وتابع: إنهم مباشرون، ويقومون بنقلات سريعة للغاية، ويقرؤون المباراة بطريقة بسيطة للغاية من أجل جذب اللاعبين إلى منطقة الجزاء، ويستخدمون لاعبيهم على الأطراف، ولديهم قلب دفاع رائع قادر على تمرير الكرة بسهولة. وأضاف: سهولة اللعب شيء ربما لا يفهمه البعض، كم يبذلون من الجهد، وكم يمتلك لاعبوهم من براعة وكم أنجز مدربهم أشياء رائعة واستثنائية الموسم الماضي.