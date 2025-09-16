أليسون: تركيز ليفربول على «البريميرليغ» أضاع «الشامبيونزليغ» الموسم الماضي



اعترف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، بأن تركيز فريقه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، ربما يكون قد كلفه الخروج من دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليغ» أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي. وقال أليسون: من الصعب أن نتحدث عن ذلك الآن، في ذلك الوقت كنا نركز بشدة على الدوري الإنجليزي، وكان من الصعب أن نركز على بطولتين كبيرتين في نفس الوقت. وأضاف: أعتقد بأننا كنا نمتلك المهارات آنذاك، وكان بمقدورنا تقديم أداء أفضل.



وتابع الحارس الدولي: في المباراة الأولى، لم نكن نستحق الفوز، لكننا فزنا في النهاية، في المباراة الثانية لعبنا بشكل أفضل لكنهم أيضاً كانوا يمتلكون المهارات، وأثبتوا جدارتهم بالفوز بدوري الأبطال. وأوضح أن فريقه يعلم أنه كان بمقدوره تقديم ما هو أفضل، لكنهم سيحاولون تعويض ذلك في الموسم الجديد، بالطبع لدينا رغبة كبيرة في الفوز بالألقاب هذا الموسم مرة أخرى، كان الموسم رائعاً في الدوري الإنجليزي، وندرك مدى أهمية الفوز بدوري الأبطال.



وواصل أليسون: «اللاعبون حققوا ذلك في 2019، ويريدون تكرار هذا الشعور، اللاعبون الجدد لديهم رغبة كاملة في الفوز بالألقاب التي تنتظرنا، ليس فقط في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، بل في الكؤوس المحلية أيضاً.