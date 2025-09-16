طبيب الأهلي يؤكد إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية



أكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أن الفحوص التي خضع لها لاعب الوسط إمام عاشور أثبتت إصابته بعدوى فيروسية «التهاب الكبد الوبائي إيه». وأضاف لحساب الأهلي على فيسبوك إن حالة اللاعب مستقرة على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي الخاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة. وأكد طبيب الأهلي خضوع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لفحوص شاملة كإجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحليل عاشور وجاءت نتائجها جميعاً سلبية.



وشارك إمام عاشور لأول مرة هذا الموسم مع الأهلي في آخر عشر دقائق خلال التعادل 1-1 مع مضيفه إنبي الأحد الماضي وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية. وعقب المباراة نقل اللاعب إلى مستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بالعدوى الفيروسية. ويحتل الأهلي حالياً المركز 15 في الدوري بست نقاط من خمس مباريات وسيواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة المقبلة.