فان دايك قائد ليفربول لزميله إيزاك: استمتع بكرة القدم



صرح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن قيمة صفقة انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ستضع ضغطاً على اللاعب. وانضم إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول في صفقة قياسية قدرت بنحو 125 مليون جنيه إسترليني «72.170 مليون دولار»، فيما أكد فان دايك أن اللاعب عليه الاستمتاع بكونه رأس الحربة الجديد للفريق.



وقال فان دايك، الذي لديه خبرة كبيرة في التعامل مع ضغط الصفقات القياسية بعد انتقاله لليفربول في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت، إن اللاعبين لا يملكون أي تأثير في قيمة الانتقالات، لذا لا يكون الأمر محل نقاش داخل غرف تبديل الملابس.



وأضاف الهولندي الدولي: من الواضح أن هذا الأمر مرتبط بسعر الصفقة، وهو سعر لا نملك السيطرة عليه. وتابع: أتفهم تماماً أن العالم الخارجي سيواصل الحديث عن ذلك، وهذا يسبب ضغطاً، لكن القرار يعود إليه، أما نحن فلا نتحدث في مثل هذه الأمور.



وتابع فان دايك: نريد أن نقدم أداء جيداً ونظهر امتلاكنا للمهارات اللازمة للعب على أعلى مستوى، واللعب مع ليفربول وفي دوري أبطال أوروبا، وأن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف، وهذا كل شيء.

وتابع موجهاً حديثاً لزميله الجديد: فقط أعمل بجد، واستمتع بكرة القدم وكونك مهاجم الفريق، وكن لاعباً مهماً، من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وكذلك الربط مع الآخرين ومساعدتهم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك التأثير فيه.