الوحدة ينهي عقدة 18 عاماً في آسيا.. ورقم تاريخي لتاديتش



أنهى الوحدة بفوزه على الاتحاد السعودي 2-1، الاثنين، في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عقدة لازمت «أصحاب السعادة» على مدار 18 عاماً على الصعيد الآسيوي. وحقق الوحدة الفوز لأول مرة في الجولة الافتتاحية، خلال مشاركاته في دوري أبطال آسيا، إذ كان آخر انتصار للفريق في المباراة الأولى بدوري الأبطال منذ نسخة 2007 التي نجح فيها في الوصول إلى الدور نصف النهائي في أفضل مشاركة له في البطولة على الإطلاق.



ومنذ فوزه خارج قواعده على الريان القطري بهدف نظيف سجله محمد الشحي، لم يعرف الوحدة طعم الفوز في آخر 7 مباريات في دوري الأبطال «6 هزائم وتعادل»، ليأتي الانتصار على الاتحاد السعودي ليكسر النحس وينهي تلك العقدة التي استمرت طويلاً.



كما نجح الوحدة في مواصلة تفوقه على الاتحاد في المواجهات الأخيرة التي جمعتهما، إذ لم يخسر الفريق أمام «العميد» السعودي في آخر 4 مواجهات، وحقق الفوز في مباراتين 4-1 و2-1 وتعادل في مباراتين 0-0 و1-1.

على جانب آخر، دخل الصربي دوسان تاديتش، نجم الوحدة، تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة بتقديم 10 تمريرات مفتاحية في مباراة واحدة بالبطولة وفقاً لموقع سوفا سكور المتخصص في تقييم اللاعبين.



وتألق تاديتش مع الوحدة في مواجهة الاتحاد السعودي، وكان له دور بارز في الانتصار الثمين، منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة، إذ لعب 40 تمريرة أمامية، قدم 10 تمريرات مفتاحية، وصنع 3 فرص محققة للتسجيل، وقام بـ 10 عرضيات طوال المباراة. ومنذ انضمامه للوحدة، أثبت تاديتش حضوره كلاعب ذي جودة عالية، وصنع فارقاً كبيراً مع الفريق، وظهر كقائد في الملعب لما يملكه من خبرات هائلة، وخلال 6 مباريات مع الوحدة توج بجائزة أفضل لاعب في 3 مباريات.