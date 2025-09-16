355 مليون دولار تعويضاً للأندية من «مزايا مونديال 2026»



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء إنه سيوزع مبلغاً قياسياً قدره 355 مليون دولار على أندية من جميع أنحاء العالم ضمن برنامج موسع لمزايا الأندية مرتبط بكأس العالم 2026.

وتمثل هذه المبادرة زيادة بنسبة 70 في المئة تقريباً عن 209 ملايين دولار تم دفعها بعد بطولة 2022 في قطر.



وللمرة الأولى، سيتم تعويض الأندية التي تترك لاعبيها للمشاركة في تصفيات كأس العالم وليس فقط النهائيات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة تفاهم تم تمديدها بين «فيفا» ورابطة الأندية الأوروبية موقعة في مارس 2023 تهدف إلى إنشاء نظام أكثر شمولاً وعدلاً في كرة القدم على مستوى الأندية عالمياً.



وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان «قطعت النسخة المحسنة من برنامج الاتحاد الدولي لمزايا الأندية لكأس العالم 2026 خطوة إلى الأمام من خلال الاعتراف مالياً بالمساهمة الضخمة التي تقدمها عدد من الأندية حول العالم في التصفيات المؤهلة وكذلك في النهائيات».



وتم تقديم برنامج المزايا لأول مرة في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وفي 2022، تلقى 440 نادياً من 51 اتحاداً أعضاء في «فيفا» مدفوعات بموجب البرنامج.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأندية المستفيدة بشكل كبير في نسخة 2026 التي من المقرر أن تتضمن تعويضات عن التصفيات.



ووصف ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية البرنامج بأنه «مبتكر». وقال «تلعب الأندية دوراً محورياً في نجاح كرة القدم للمنتخبات الوطنية».



وأضاف «هذه المبادرة تعترف بكل عنصر من عناصر اللعبة بدءاً من التكوين والتنشئة حتى السماح للاعبين بالمشاركة في مباريات». وتقام كأس العالم 2026 من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.