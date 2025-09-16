بسبب سيطرة المافيا على النادي.. وضع كروتوني الإيطالي تحت الحراسة القضائية



قالت النيابة العامة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن نادي كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم وُضع تحت الحراسة القضائية لمدة عام واحد بعدما عثرت الشرطة على «أدلة كافية» على توغل المافيا بالنادي على نطاق واسع.



ويحتل كروتوني، الذي يقع مقره في منطقة كالابريا الجنوبية التي تعد موطناً لمافيا ندرانجيتا القوية، المركز السابع حالياً في المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد خمس نقاط من أربع مباريات.



وشارك في دوري الدرجة الأولى المحلي في موسمين متتاليين منذ نحو عشرة أعوام، ومرة أخرى موسم 2020-2021.

ويعني قرار اليوم أن النادي سيواصل أنشطته الرياضية لكن تحت إشراف إداريين معينين من المحكمة. النادي نفسه ليس قيد التحقيق.



وقالت النيابة العامة في مدينة كاتانزارو في بيان: إن نادي كروتوني «تعرض على مدى العقد الماضي، بشكل مباشر أو على الأقل غير مباشر، لظروف ترهيب وإخضاع من قبل أفراد عشائر مافيا ندرانجيتا المحلية».



وقال ممثلو الادعاء إن العصابة المحلية تسللت، على وجه الخصوص، إلى عمليات الأمن وبيع التذاكر الخاصة بالنادي ومن المتوقع أن يساعد نظام الحراسة القضائية على توجيه أنشطته الاقتصادية للمسار القانوني مرة أخرى.

ولم يرد النادي بشكل فوري على طلب التعليق.



ويعد تسلل المافيا إلى كرة القدم الإيطالية، بما في ذلك بيع التذاكر، ظاهرة معروفة إذ استهدفت التحقيقات الأخيرة روابط المشجعين في أندية إنتر ميلان وميلان.