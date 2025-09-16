ضربة موجعة.. ألفاريز يغيب عن أتليتيكو مدريد أمام ليفربول



قال أتليتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، إن مهاجمه جوليان ألفاريز سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الأربعاء، لاستمرار تعافيه من الإصابة التي أجبرته على مغادرة الملعب خلال المباراة الأخيرة أمام فياريال في الدوري الإسباني.



وخرج المهاجم الأرجنتيني (25 عاماً)، الذي أحرز هدفاً واحداً في أربع مباريات هذا الموسم، في الشوط الثاني من فوز أتليتيكو مدريد 2-0 على ضيفه فياريال يوم السبت الماضي.



كما لم يتمكن تياغو ألمادا وخوسيه ماريا خيمينيز وأليكس باينا وجوني كاردوسو (يعانون التواء في الكاحل) من السفر ضمن تشكيلة المدرب دييجو سيميوني المكونة من 22 لاعباً لخوض المباراة التي ستقام في ملعب أنفيلد.