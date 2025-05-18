كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي

فجر فريق كريستال بالاس مفاجأة مدوية بالتتويج بأول لقب كبير في تاريخه بالفوز على مانشستر سيتي 1 - صفر في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، سجل إيبريتشي إيزي الهدف الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، وسط حضور جماهيري غفير 85 ألف متفرج يتقدمهم الأمير ويليام.

وحقق كريستال بالاس بذلك أول لقب ليعوض خسارته مرتين في المباراة النهائية لكأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد في عامي 1990 و2016.

وضمن الفريق اللندني أيضاً مقعداً أوروبياً في الموسم المقبل بتأهله لمسابقة الدوري الأوروبي بعدما تراجع ترتيبه للمركز 12 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

أما مانشستر سيتي فقد خسر اللقب في المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد خسارة نهائي العام الماضي أمام جاره مانشستر يونايتد مكتفياً بـ 7 ألقاب فقط آخرها في عام 2023.