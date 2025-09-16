مدرب الترجي يدفع ثمن الإساءة لأحد لاعبيه



قررت لجنة التأديب بالاتحاد التونسي لكرة القدم استدعاء ماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الترجي التونسي بسبب إساءات صدرت منه في مباراة ناديه ضد الملعب التونسي.

ونقلت تقارير إعلامية في تونس عن اللجنة أنها أصدرت قرارها عقب اجتماع أعضائها مساء أمس الاثنين.



ومن المقرر أن يمثل مدرب الترجي أمام اللجنة بعد غد الخميس أو يوم الجمعة المقبل للاستماع قبل إصدار قرار بشأنه.



وأظهرت لقطات أثناء نقل المباراة بين الفريقين السبت الماضي ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المحلي، تشنج مدرب الترجي على حافة الميدان وتوجيهه إساءات لأحد لاعبيه، إذ كان الفريق متأخراً بهدف نظيف، وهي النتيجة النهائية للقاء.