حصاد العنف.. 829 مباراة لم تستكمل في دوري الهواة بألمانيا



انخفض مجدداً عدد مباريات كرة القدم الألمانية للهواة التي تم إلغاؤها بسبب حوادث العنف أو التمييز في موسم 2024 - 2025، لكنه لا يزال أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن 829 مباراة لم تستكمل، مقابل 911 مباراة في الموسم السابق، فيما شهد موسم 2022 - 2023 أكبر عدد من اللقاءات الملغاة، حيث بلغت 959 مباراة.



ويشمل هذا الرقم حوالي 1.3 مليون مباراة أجريت من الدرجة الخامسة فما دون، وتمثل نسبة اللقاءات الملغاة 06ر0% من إجمالي المواجهات، وشهدت 43ر0% من المباريات حالة عنف أو تمييز مبلغ عنها.



ويمثل هذا أقل رقم منذ موسم 2020 - 2021 خلال الجائحة، بينما قبل ذلك، أُلغيت 745 مباراة في موسم 2015 - 2016.

وصرح روني زيمرمان، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: «نسير في الاتجاه الصحيح، حيث يستمر انخفاض عدد الحوادث، وإن كان بخطوات صغيرة».



وأضاف: «لهذا السبب، يجب على جميع المعنيين بكرة القدم ألا يتهاونوا في جهودنا لضمان سلوك محترم وودود داخل الملعب وخارجه»، مؤكداً أن «كل حادثة تعتبر انتهاكاً للقواعد».



وأكد زيمرمان أن الموسم الأول الذي شهد تطبيق قاعدة «القائد فقط»، التي تسمح لقائد الفريق فقط بالتحدث إلى الحكم، كان ناجحاً، مشيراً إلى أن مفهوم «إيقاف الاتحاد الألماني لكرة القدم»، الذي يوقف فيه الحكم المباراة في حال وقوع حوادث لتهدئة الجميع، قد أسهم في خفض عددها.