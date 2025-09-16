بول سكولز: يونايتد ارتكب «جريمة» بعدم التعاقد مع دوناروما



قال بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إن النادي ارتكب جريمة بعدم تعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، رغم أنه كان متاحاً في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى مانشيستر سيتي.



وأضاف سكولز في تصريحات تعليقاً على نتيجة مباراة الديربي بين يونايتد وسيتي التي فاز فيها الأخير بثلاثية: إن يونايتد تعاقد مع سين لامنس بنحو 19 مليون جنية استرليني ولكن لا يزال يضعه في الدكة، معتبراً أن يونايتد كان بمقدوره مالياً أن يكمل التعاقد مع دوناروما ولكن النادي اتجه إلى لامنس .



واختتم نجم خط وسط يونايتد خلال حقبة السير أليكس فيرغسون: كان خطأً كبيراً عدم السعي للتعاقد مع دوناروما، وإذا كان لامنس حارساً كبيراً فعلاً، لكان أساسياً في مثل هذه المباريات.