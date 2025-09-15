دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية في الجولة الافتتاحية



تعود بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحياة مرة أخرى عندما تنطلق منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بداية من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بمواجهات مثيرة. وتتطلع الفرق الـ36 المشاركة في هذه النسخة لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات، التي ستشهد مباريات بارزة أبرزها تكرار ثلاثة نهائيات سابقة في البطولة: يوفنتوس أمام دورتموند، بايرن ميونخ ضد تشيلسي، وأياكس أمستردام في مواجهة إنتر ميلان، كما تبرز أيضاً مواجهات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، مع أتالانتا وأرسنال ضد أتلتيك بلباو.



وتقام المباريات على مدار ثلاثة أيام، بداية من غد الثلاثاء، حيث تفتتح مباريات هذه النسخة بمواجهة قوية بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيك بلباو الإسباني، وفي ذات التوقيت سيلتقي أيندهوفن الهولندي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفي المباريات المسائية سيلتقي ريال مدريد مع مارسيليا، ويوفنتوس مع دورتموند، بنفيكا مع كاراباك، وتوتنهام مع فياريال.



وستكون الأنظار متجهة نحو ملعب سان ماميس لمتابعة أولى مباريات البطولة بين بلباو وأرسنال، وكانت آخر مشاركة لأتلتيك بلباو في دور المجموعات/ مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا في موسم 2014 / 2015، أما أرسنال فقد فاز في آخر خمس مباريات أوروبية أمام فرق إسبانية، وخسر فقط مباراتين من آخر 22 مباراة له في دور المجموعات/ مرحلة الدوري بدوري الأبطال، علماً بأنه فاز في 16 مباراة وتعادل في أربع.

وعلى استاد يوفنتوس تبرز مواجهة أخرى بين بطلين سابقين للبطولة، وذلك عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي بوروسيا دورتموند الألماني.



وحقق يوفنتوس الفوز في ست من مبارياته التسع أمام دورتموند في البطولات الأوروبية للأندية وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين، كما فاز في سبع من مواجهاته الـ12 أمام الفرق الألمانية، وتعادل في ثلاث وخسر مرتين. ولم يخسر يوفنتوس أبداً على أرضه في الجولة الأولى من دوري الأبطال، حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات.

أما دورتموند، ففاز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات أوروبية خارج أرضه أمام الفرق الإيطالية، وتعادل في مباراة وخسر في خمس، كما لم يحقق سوى خمسة انتصارات مقابل 13 هزيمة أمام أندية الدوري الإيطالي في إيطاليا.



وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، يستضيف ريال مدريد، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، مارسيليا الفرنسي. وحقق الريال 199 انتصاراً وسجل 698 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح أول فريق يصل إلى حاجز 200 فوز و700 هدف.

في المقابل، فاز مارسيليا مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات أوروبية خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية وتعادل مرتين وخسر خمس مرات. الفريق الفرنسي خسر 18 من آخر 21 مباراة له في دوري الأبطال.



وتقام ست مباريات أخرى بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي سلافيا براج مع بودو/جليمت، وأولمبياكوس مع بافوس، وليفربول مع أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ مع تشيلسي، وأياكس مع إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان مع أتالانتا.

وعلى ملعب أنفيلد، يفتتح فريق ليفربول، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، مبارياته بمواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، وفاز ليفربول في آخر 14 مباراة له على ملعبهم في البطولات الأوروبية للأندية خلال دور المجموعات/مرحلة الدوري، وسجلوا هدفين أو أكثر في آخر 13 منها، وحافظوا على نظافة شباكهم في 9 من آخر 12 مباراة. وحقق أتلتيكو مدريد الفوز مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات له بدوري الأبطال أمام الفرق الإنجليزية وتعادل في مباراتين وخسر في خمس، ولم يحقق أي انتصار على الأندية الإنجليزية في مباريات المجموعات/مرحلة الدوري بالبطولات الأوروبية.



وسيكون ملعب أليانز مسرحاً لمباراة مثيرة تجمع بين بطلين سابقين للبطولة، عندما يستضيف بايرن ميونخ فريق تشيلسي الإنجليزي. وستكون هذه المواجهة بمثابة تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2012، عندما توج تشيلسي باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح. ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات/ مرحلة الدوري بالبطولات الأوروبية. وفاز بايرن في ثماني من آخر عشر مباريات أوروبية على ملعبه أمام الأندية الإنجليزية وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.



بدوره، فاز تشيلسي في سبع من آخر 11 مباراة بدوري الأبطال أمام الأندية الألمانية وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما. وعلى ملعب يوهان كرويف، سيكون هناك لقاء تكرار لنهائي آخر عندما يلتقي إنتر ميلان مع مضيفه أياكس، الذي لم يحقق أياكس أي فوز في آخر سبع مباريات أوروبية أمام الأندية الإيطالية، حيث تعادل في مباراتين وخسر في خمس منذ تفوقه 2 / 1 على يوفنتوس في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال موسم 2018 / 2019.

في المقابل، فاز أياكس في المباراة الافتتاحية من دور المجموعات في أربع من آخر خمس مشاركات بدوري الأبطال وخسر مرة واحدة في مباراة واحدة فقط في آخر 14 مباراة له بدور المجموعات في دوري الأبطال، فاز إنتر في مباراتين فقط من آخر 13 مباراة افتتاحية له بدوري الأبطال، حيث تعادل في 7 وخسر في 4.



وعلى ملعب حديقة الأمراء، يستهل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه أتالانتا الإيطالي. وخسر باريس سان جيرمان مباراة واحدة فقط من آخر 12 مواجهة أوروبية له أمام الفرق الإيطالية، وحقق 5 انتصارات و6 تعادلات، أما أتالانتا، فخسارته أمام باريس في دور الثمانية لموسم 2019 / 2020 تبقى الوحيدة له في خمس مباريات أوروبية أمام الأندية الفرنسية.

وتختتم مباريات الجولة الأولى الخميس المقبل، حيث يلتقي كوبنهاجن مع باير ليفركوزن، وكلوب بروج مع موناكو، ومانشستر سيتي مع نابولي، ونيوكاسل مع برشلونة، وآينتراخت فرانكفورت مع جالطة سراي، وسبورتينج لشبونة مع ألماتي.



وعلى ملعب الاتحاد، يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق بداية قوية في البطولة التي ودعها مبكراً في الموسم الماضي، عندما يستضيف فريق نابولي. وخسر مانشستر سيتي مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات أوروبية على ملعبه أمام الفرق الإيطالية، حيث حقق 4 انتصارات و4 تعادلات. أما نابولي، فلم يحقق أي فوز في آخر عشر مباريات أوروبية خارج ملعبه أمام الأندية الإنجليزية، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في سبع، لكنه خسر مرة واحدة فقط في المباراة الافتتاحية من أصل ثماني مشاركات له في دوري الأبطال، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلين.



وعلى ملعب سانت جيمس بارك، يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل. والتقى برشلونة مع نيوكاسل أربع مرات سابقاً في البطولات الأوروبية للأندية. وفاز برشلونة في 20 من مبارياته الـ29 السابقة في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، وتعادل في ست وخسر في ثلاث. ومع ذلك، جاءت إحدى تلك الخسائر الموسم الماضي أمام موناكو بنتيجة 1 / 2.