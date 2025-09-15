أومتيتي مدافع فرنسا وبرشلونة السابق يعلن اعتزاله



أعلن صامويل أومتيتي، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم ومدافع برشلونة الإسباني السابق، اعتزاله كرة القدم في عمر 31 عاماً، أومتيتي عانى من إصابة خطيرة في الركبة في السنوات الأخيرة، وهو بدون فريق منذ نهاية عقده مع ليل الفرنسي هذا الصيف.



وكان أومتيتي قد شارك في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 وسجل هدف الفوز في قبل النهائي على بلجيكا في سان بطرسبرج. وقضى المدافع الدولي الفرنسي ستة أعوام مع برشلونة الإسباني قبل الانضمام إلى ليون عام 2016، وذلك بعدما أسهم في فوز الفريق بالدوري الإسباني مرتين.



وكتب أومتيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات، حان وقع الوداع». وأضاف: «لقد بذلت قصارى جهدي بكل شغف ولست نادماً على شيء، أود توجيه الشكر للأندية والمسؤولين واللاعبين والمدربين الذين عملت معهم طوال مسيرتي».