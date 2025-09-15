بيراميدز المصري يواجه الأهلي السعودي في كأس القارات للأندية



هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول من كأس القارات للأندية «فيفا إنتركونتيننتال». وحقق بيراميدز فوزاً كبيراً على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، أمس الأحد.



وقال رئيس الاتحاد الدولي عبر حساباته الرسمية: «خالص التهنئة لنادي بيراميدز بالفوز في الدور الأول، ونحن في انتظاره في مواجهة الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاث». وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري، وهي المباراة التي ستقام على ملعب «الإنماء» في مدينة جدة بالسعودية.