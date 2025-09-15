مسفر ووليد وعيسى.. 3 مدربين مواطنين كسبوا الرهان في تصفيات الكأس الأغلى



شهدت مواجهات الدور الأول من تمهيدي كأس رئيس الدولة إثارة مطلقة وأرقاماً ملفتة خلال المباريات السبع التي أقيمت على مدار يومين، حيث تمكن ثلاثة مدربين مواطنين من كسب الرهان وتحقيق حلم التأهل لفرقهم لدور الثمانية من التصفيات التمهيدية للمسابقة الأغلى، وهم: الدكتور عبدالله مسفر مدرب العربي ووليد عبيد مدرب حتا، وعيسى بوصيم مدرب مجد، في وقت نجح فيه البرتغالي اندريه جاسمينز مدرب العروبة من التفوق على بدر طبيب مدرب الإمارات الذي فشل في فك شيفرة العروبة، ونجح الإيطالي اندريا بيرلو من قيادة فريقه يونايتد وتفوقه في المهمة الرسمية الأولى بعد فوز فريقه المثير على الاتفاق الذي ظل صامداً حتى الوقت الإضافي ليتلقى بطل دوري الثانية هدفين في الزمن بدل الضائع حرمت الفريق من اللجوء لركلات الترجيح.

وأيضاً نجح المصري طارق السيد مدرب دبا الحصن من تحقيق فوز مهم وغالٍ على الجزيرة الحمراء ليبرهن طارق السيد بأنه قادر على إحداث الفارق من جديد وتكرار سيناريو الموسم قبل الماضي الذي قاد فيه دبا الحصن إلى الصعود التاريخي الأول لدوري المحترفين، وتمكن الجزائري فؤاد بومضل مدرب الذيد من قيادة فارس المنطقة الوسطى لدور الثمانية.



وكانت 7 أندية وتمكنت من تحقيق حلم التأهل لدور الثمانية من التصفيات التمهيدية للمسابقة الأغلى، وتم تسجيل 15 هدفاً وإشهار الحكام لـ 25 بطاقة ملونة، ونجحت 5 فرق من حسم نتائجها خلال زمن المباراة وهى العربي الفائز على الفجيرة 4-2، والعروبة المتفوق على الإمارات بنتيجة 2-0 وهي ذات النتيجة التي حققها فريق يونايتد على الاتفاق ودبا الحصن على الجزيرة الحمراء فيما تمكن الذيد من الفوز على غلف يونايتد بنتيجة 2-1، وحسمت ركلات الترجيح مباراتي حتا الفائز على سيتي 4-1 بعد نهاية المباراة بتعادل سلبي وهي ذات النتيجة التي حضرت في لقاء مجد الذي حقق المفاجأة وأطاح بفريق مصفوت في عقر الدار بعد ركلات ترجيح ماراثونية انتهت لمصلحة مجد بنتيجة 6-5.



بعد نهاية مباريات الدور التمهيدي تتجه الأنظار نحو لقاءات دور الثمانية والتي تجمع العربي ودبا الحصن في أقوى المواجهات، ويلتقي حتا بفريق الحمرية الذي غاب عن مباريات الدور الأول، والعروبة يواجه مجد، ويونايتد يصطدم بفريق الذيد، ولم تحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي تمهيدي الكأس الغالية.