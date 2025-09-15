مولودية الجزائر يستهدف صدارة الدوري في مواجهة مولودية وهران



يضع مولودية الجزائر حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، نصب عينيه، اعتلاء الصدارة، عندما يلاقي ضيفه مولودية وهران الراغب في الانفراد بها، غداً الثلاثاء، في مباراة مقدمة عن الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين لكرة القدم. ويأمل مولودية الجزائر أن تكلل عودته إلى ملعبه «علي عمار» بالنجاح رغم تواصل غياب جماهيره بداعي العقوبة، وتأكيد الفوز الثمين على أولمبيك أقبو في الجولة الماضية.



وشدّد الجنوب الإفريقي رولاني ماكوينا، المدير الفني للفريق على أهمية كسب نقاط المباراة أمام مولودية وهران، مؤكداً أن ذلك سيتحقق بالصرامة الدفاعية واللعب الجماعي والفعالية الهجومية. والأكيد أن الفوز في مباراة غد، سيمنح مولودية الجزائر دفعة معنوية كبيرة في بداية الموسم قبل انطلاق مغامرته بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نهاية هذا الأسبوع، وهو الذي يملك مباراتين مؤجلتين بالدوري المحلي.



بالمقابل، يستهدف مولودية وهران الذي سجل انطلاقة جيدة، الإطاحة بحامل اللقب بعدما هزم وصيفه في الجولة الماضية، وبالتالي الاستثمار في الروح الجماعية التي تسود الفريق. وقدم لاعبو مولودية وهران حتى الآن مردوداً جيداً، جعل جماهير النادي تتفاءل خيراً بالمستقبل مقارنة بالمواسم السابقة التي كان فيها يصارع من أجل ضمان البقاء. وعادة ما تحفل المواجهات بين مولودية الجزائر ومولودية وهران بالندية والتنافس الشديدين، ويتوقع أن تكون هذه المرة أكثر شراسة تكتيكياً بين موكوينا وخوان كارلوس جاريدو، المدرب الجديد للفريق الثاني. وستلعب مباريات الجولة الخامسة يومي الخميس والجمعة المقبلين، بينما ستقام مباراة شبيبة القبائل أمام ضيفه ترجي مستغانم يوم 24 سبتمبر/أيلول.