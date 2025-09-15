الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم حتى 2029



نصّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد بالتزكية، لدورة جديدة تمتد أربعة أعوام بين 2025 و2029، وذلك في اجتماعها الثامن والعشرين، الذي عُقد اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض. وزكت الجمعية العمومية كلاً من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وهاني أبو ريدة وفوزي لقجع وهاشم حيدر وعبدالله الجنيبي وأحمد يحيى ومعتصم جعفر لعضوية مجلس الاتحاد، إضافة إلى عضوية دولة فلسطين، للفريق جبريل الرجوب، وعضوية المقعد النسائي لسمر نصار.



وبهذه المناسبة، رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مستهل كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد العربي بممثلي الجمعية، وقال: أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد العربي، سائلاً الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات محبي رياضة كرة القدم العربية.

وأضاف نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة، نتطلع من خلالها للعمل نحو تحقيق طموحات كل الرياضيين العرب، وتعزيز برامج هذا الاتحاد والنهوض بها في الوقت الذي نحتفل فيه جميعاً بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مثمنين لكل من عملوا في هذا الاتحاد من رؤساء ومسؤولين وقيادات كان لهم عظيم الأثر في مسيرة الاتحاد ومساهمتهم في حضور وتميز الكرة العربية.



وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز بشرف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا، متمنياً التوفيق لهم في هذه النسخة. كما أعرب عن فخره واعتزازه الكبيرين بفوز بلاده المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، قائلاً «نريد أن نؤكد للعالم ولعشاق كرة القدم أنهم سيعيشون تجربة فريدة ونوعية في هذه النسخة»، ومتمنياً كذلك التوفيق للأشقاء في دولة قطر في استضافة وتنظيم كأس العرب 2025.



كما قال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات مؤلمة لا تخفى على أحد، طالت الشباب والرياضيين وألحقت بهم الأذى في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وما تبع ذلك من تدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات، ومن ضمنها المنشآت والملاعب الرياضية، وهو ما يُعطل المسيرة الرياضية الفلسطينية، وهنا أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولذوي الضحايا والمصابين كافة، ومنهم منسوبو كرة القدم الفلسطينية، ونسأل المولى سبحانه الرحمة والمغفرة لهم جميعاً، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإنني على ثقة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل مزيداً من الجهود لدعم الاتحاد الفلسطيني وتذليل كافة الصعاب، لتتمكن منتخباته وأنديته من أداء رسالتها الرياضية وتحقيق أهدافها الوطنية.



وتابع: كما أعرب باسمكم جميعاً عن تضامننا مع الأشقاء في قطر حيال ما تعرضت له من اعتداء سافر، ونتطلع لنجاح المنتخبات العربية ووصولها إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسعدنا بالفعل بتأهل منتخبات الأردن وتونس والمغرب، ونتمنى لبقية المنتخبات العربية التوفيق في المرحلة المقبلة.