الرجاء والجيش قمة الأسبوع الثاني في الدوري المغربي



تتجه الأنظار في الجولة الثانية من الدوري المغربي لكرة القدم إلى القمة المثيرة بين الرجاء والجيش الملكي، مساء بعد غد الأربعاء، التي تعد أول اختبار حقيقي لصراع الكبار على الصدارة منذ بداية الموسم. المواجهة تأتي في ظروف خاصة، حيث يسعى كل فريق لتأكيد حضوره المبكر في سباق البطولة وتوجيه رسالة قوة لبقية المنافسين.

وفي بقية المباريات، سيكون الوداد ونهضة بركان أمام تحديات مختلفة ضد أندية صاعدة تبحث عن المفاجأة، ما يمنح هذه الجولة طابعاً حاسماً في رسم ملامح مبكرة لصراع القمة والهروب من مناطق الخطر. ويدخل العائد إلى الأضواء الكوكب المراكشي غداً الثلاثاء اختباراً صعباً أمام بطل المغرب نهضة بركان.



أظهر الفريق المراكشي، بقيادة رشيد الطاوسي، في الجولة الأولى بعض الاندفاع لكنه افتقد التركيز والانضباط، وأضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجريات المباراة، ما يضع الجانب الذهني في صلب تحدياته المقبلة. في المقابل، انطلق نهضة بركان بقوة بعدما أمطر شباك أولمبيك الدشيرة بأربعة أهداف، لكن المدرب معين الشعباني حذّر لاعبيه من إضاعة الفرص، مشدداً على أهمية الحسم والفعالية في الثلث الأخير.



وستكون مباراة الكوكب وبركان بمثابة امتحان حقيقي، الأول يبحث عن إثبات أنه قادر على مجاراة الكبار مستنداً إلى دعم جماهيره، والثاني يسعى إلى تأكيد بدايته المثالية ومواصلة السير بثبات في سباق اللقب.

أولى قمم الموسم تأتي مبكراً بين الرجاء والجيش، في مواجهة كلاسيكية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وكان الرجاء تحت قيادة الأسعد الشابي نجح في تجاوز اختبار الفتح بفضل انضباط تكتيكي وقدرة على الحسم في الوقت المناسب. على الجانب الآخر، الجيش الملكي بقيادة ألكسندر سانتوس بدأ الموسم بانتصار مقنع على اتحاد يعقوب المنصور، لكن مدربه أكد أن الفريق أمام موسم طويل يفرض جهداً ذهنياً وتكتيكياً مضاعفاً.



في المقابل، يدخل الوداد المواجهة برصيد معنوي مرتفع بعد فوزه على الكوكب، غير أن مدربه أمين بنهاشم اعترف بوجود صعوبات مرتبطة برحيل 21 لاعباً دفعة واحدة في الصيف الماضي، ما اضطر الفريق لخوض 12 مباراة ودية بحثاً عن الانسجام. لذا ستكون هذه المباراة مواجهة بين حماس الصاعد وخبرة البطل السابق الباحث عن الاستقرار.



سيكون الجمهور على موعد مع مباراتين بارزتين، السبت المقبل، الأولى ستجمع النادي المكناسي بالفتح الرباطي في مواجهة تبدو متوازنة على الورق. يدخل الفريق المكناسي اللقاء بمعنويات مقبولة بعدما عاد بنقطة التعادل خارج قواعده، وهو ما اعتبره مدربه عزيز الدنيبي بداية مشجعة لفريق صاعد حديثاً إلى القسم الأول.

أما الفتح، فقد خسر بصعوبة أمام الرجاء البيضاوي رغم أنه لعب بشجاعة وخلق فرصاً سانحة، غير أن مدربه سعيد شيبا أقر بأن الفاعلية الهجومية غابت في اللحظات الحاسمة، لذلك ينتظر أن تطغى الواقعية على اللقاء، مع إمكانية أن تحسمه تفاصيل صغيرة أو لحظة تركيز من أحد الطرفين.



المواجهة الثانية في اليوم نفسه ستدور بملعب «أدرار»، حيث يستقبل حسنية أكادير ضيفه المغرب الفاسي. اكتفى أكادير بتعادل في الجولة الأولى ويبحث عن فوز يرضي جماهيره ويمكنه من الدخول بثبات في الموسم. في المقابل، يدخل «النمور الصفر» اللقاء بثقة كبيرة بعد انتصار مقنع على نهضة الزمامرة، وهو ما يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة البداية الجيدة خارج ملعبه.



ستختتم الجولة بمباراتين لا تقلان إثارة، الأحد المقبل، الأولى ستجمع بين نهضة الزمامرة والدفاع الحسني الجديدي في ديربي دكالي محلي ينتظر أن يكون حماسياً.

يسعى الزمامرة لتحقيق أول فوز له هذا الموسم لتجاوز عثرة البداية، بينما يدخل الجديدي المواجهة بعد تعادل باهت في الجولة الأولى، حيث اعتمد على الكرات الطويلة بشكل مبالغ فيه، وهو أسلوب غير مقنع بحسب مدربه روي ميجيل ألميدا الذي شدد على ضرورة تصحيح الأخطاء. وفي المباراة الثانية، يلتقي اتحاد تواركة بأولمبيك الدشيرة في مواجهة بين فريقين يبحثان عن التعويض بعد خيبة الجولة الأولى.