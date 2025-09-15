تعادل فاسكو دا جاما وسانتوس.. وفوز ثمين لساو باولو في الدوري البرازيلي



تعثر فريق فاسكو دا جاما بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره أمام سيارا بنتيجة 2/2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري البرازيلي لكرة القدم، فجر الاثنين. لم يستغل فاسكو دا جاما تقدمه في النتيجة مرتين بهدفي فيليبي كوتينيو وكارلوس كوستا في الدقيقتين 12 و80، بل أدرك الضيوف التعادل مرتين في الدقيقتين 16 و95 بهدفي أنطونيو جاليانو وبيدرو هنريكي دا سيلفا.



وانتزع سيارا تعادلاً ثميناً خارج ملعبه رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد رودريجو في الدقيقة 72. بهذا التعادل بقي فاسكو دا جاما في المركز 15 برصيد 23 نقطة، بينما يوجد سيارا في المركز 11 برصيد 27 نقطة.س بنقطة رغم النقص العددي في صفوفه أيضاً بعد طرد لاعبه جوزيه سيلفا في الدقيقة 55. بهذه النتيجة يوجد مينيرو في المركز 13 برصيد 25 نقطة، بينما يوجد سانتوس في المركز 16 برصيد 23 نقطة.



وفي مواجهة ثالثة، فاز ساو باولو على ضيفه بوتافوجو بهدف وحيد سجله خوان دينيو في الدقيقة 7. بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 35 نقطة، لكن يتفوق بوتافوجو بفارق الأهداف في المركز السادس، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان. كما تعادل أتلتيكو مينيرو مع سانتوس بنتيجة 1/1 في إطار الجولة نفسها. تقدم إيجور جوميز لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، وأدرك سانتوس التعادل بهدف فرانسيسكو سواريس في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وعاد سانتو