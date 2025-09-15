110 ملايين يورو فارق القيمة التسويقية بين الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي



يستعد الوحدة لخوض اختبار قوي أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في الثامنة مساء اليوم على استاد آل نهيان، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتكتسب المواجهة طابعاً خاصاً بالنظر إلى قيمة الفريقين والتاريخ الذي يربطهما في دوري أبطال آسيا منذ سنوات طويلة، إذ تعد مواجهة الوحدة والاتحاد السعودي متكررة في السنوات الخمسة عشر الأخيرة على صعيد البطولات القارية.



وقبل المواجهة الجماهيرية المرتقبة، ورغم الفارق الشاسع في القيمة التسويقية بين الفريقين في الوقت الحالي بعد التحول الكبير الذي شهدته الأندية السعودية في السنوات القليلة الماضية من جلب نجوم عالمية، إلا أن الوحدة يحمل آمالاً كبيرة في الذهاب بعيداً في بطولة النخبة الآسيوية هذا الموسم.



ويبلغ الفرق في القيمة التسويقية بين الوحدة واتحاد جدة نحو 110 ملايين يورو قبل المواجهة المنتظرة، إذ تبلغ القيمة التسويقية لفريق الوحدة 36.33 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الاتحاد 147 مليون يورو بعد الصفقات الأخيرة التي أبرمها النادي السعودي في الميركاتو الصيفي، ما يوضح الفارق الكبير في القيمة بين الفريقين.



ويعد الوحدة الرابع على صعيد ترتيب الأندية الإماراتية من حيث القيمة التسويقية خلف شباب الأهلي والوصل والشارقة، ويتصدر هدافه السوري عمر خريبين بقيمة تسويقية تبلغ 5 ملايين يورو، يليه فاكوندو دانييل بقيمة 4.5 ملايين يورو، والبرازيلي جادسوم دا سيلفا بقيمة 3.5 ملايين يورو، والأرجنتيني لوكاس فيرا بـ 3.5 ملايين يورو، ومواطنه جيرونيمو ريفييرا بـ 3 ملايين يورو، أما الصربي دوسان تاديتش صاحب الخبرات الكبيرة ويعد من أبرز صفقات العنابي في الميركاتو فتبلغ قيمة السوقية 2.5 مليون يورو.



أما في الاتحاد السعودي فيأتي ثالثاً بعد الهلال وأهلي جدة في قائمة الأندية السعودية الأكثر قيمة تسويقية، ويتصدر الفرنسي موسى ديابي لاعبي الفريق بقيمة 30 مليون يورو، يليه البرتغالي روجر فيرنانديز بـ 22 مليون يورو، والبرازيلي فابينهو بقيمة 15 مليون يورو، ثم الهولندي ستيفن بيرغوين بقيمة 14 مليون يورو، والوافد الجديد محمدو دومبيا بقيمة سوقية تبلغ 8.50 ملايين يورو. ورغم الفارق الكبير في القيمة السوقية للاعبين الفريقين إلا أن الوحدة يتسلح بإرث تاريخي في الكرة الإماراتية والعربية، ويسعى إلى تحقيق انتصار في بداية مشواره الآسيوي.