آلام البطن تحجز إمام عاشور لاعب الأهلي 3 أيام في المستشفى



كشف نادي الأهلي المصري، تفاصيل حالة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، الذي تعرض لوعكة صحية بعد التعادل 1 / 1 أمام إنبي، أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأهلي، في بيان رسمي للنادي، اليوم الاثنين، إن إمام عاشور، لاعب الفريق اشتكى من آلام حادة في البطن، خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.



أضاف جاب الله أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة، للتعرف إلى أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيراً إلى أنه سيوجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام، تحت الملاحظة الطبية، على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك، لمزيد من الاطمئنان على حالته.



ولم يهنأ إمام عاشور بعودته للملاعب، بعد غياب دام ثلاثة أشهر، بسبب إجراء عملية جراحية، نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في منتصف يونيو الماضي بكأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة.