كايو لوكاس: الشارقة قادر على التتويج باللقب الآسيوي رغم التحديات



أعرب كايو لوكاس، نجم فريق الشارقة، عن ثقته بقدرة الفريق على تقديم مستوى مميز في نهائي دوري أبطال آسيا أمام ليون سيتي، رغم بعض التحديات المرتبطة بظروف الملعب، مؤكداً أن اللاعبين جاهزون للظهور بأفضل صورة ممكنة.

وقال كايو، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «دعونا نتحدث عن ظروف الملعب، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب اللعب على عشب اصطناعي، خصوصاً أننا تعودنا على اللعب فوق عشب طبيعي، وهو ما نشعر بالفرق فيه خلال التحضيرات».

وأضاف: «لكننا على دراية بهذه التفاصيل، ونتعامل معها باحترافية، لأننا نعلم أن مثل هذه النهائيات تتطلب التركيز في كل الجوانب وعدم التوقف أمام العوامل الخارجية».

وتابع كايو: «بالنسبة للجماهير، كنا نتمنى اللعب في ملعب أكبر من حيث السعة، لأن هذه المباراة تعني الكثير لهم، ونرغب أن نحظى بأكبر دعم ممكن من المدرجات».

واختتم كايو حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين عازمون على القتال حتى اللحظة الأخيرة، من أجل العودة بالكأس وإسعاد جماهير الشارقة والإمارات عموماً.