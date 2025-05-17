كوزمين: الشارقة جاهز لكل «السيناريوهات» أمام ليون



أكد أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، أن فريقه في كامل الجاهزية لخوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام ليون سيتي السنغافوري غداً، مشدداً على أن التحضيرات شملت جميع الاحتمالات الفنية والبدنية، التي قد تفرضها مجريات المباراة.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي، الذي سبق التمرين الأخير للشارقة على ملعب المباراة: «نحن سعداء بوجودنا في المباراة النهائية، وهذا يظهر حجم العمل الكبير، الذي قمنا به خلال الفترة الماضية. الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً، وقد استحق الفريق ذلك عن جدارة».

وأضاف: «نستعد لكل السيناريوهات الممكنة، سواء في الوقت الأصلي أو الأشواط الإضافية، نحن معتادون على خوض مباريات طويلة، ولدينا لاعبون جاهزون ذهنياً وبدنياً لأي تطورات قد تحدث».

وتابع: «كرة القدم تلعب من أجل الجماهير، وتمنيت شخصياً لو كانت القدرة الاستيعابية للملعب أكبر، لأن هذه المناسبة تستحق حضوراً جماهيرياً أوسع، سواء من محبي الشارقة أو من عشاق اللعبة بشكل عام».

واختتم كوزمين حديثه بالتأكيد على أن فريقه يخوض اللقاء بعقلية الفوز، ويملك الطموح والإرادة، لتقديم مباراة تليق باسم النادي، وكرة القدم الإماراتية.