ريال مدريد يضم هويسن مدافع بورنموث حتى 2030

أعلن ناديا بورنموث وريال مدريد اليوم السبت أن مدافع الفريق الإنجليزي دين هويسن سينضم إلى العملاق الإسباني اعتبارا من الأول من يونيو بعقد يمتد حتى عام 2030.

ويعني هذا أن اللاعب سيكون متاحا للمشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم الشهر المقبل.

وقال بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن ريال مدريد فعل بند شراء بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (66.36 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب (20 عاما) بعقد مدته خمس سنوات.

وتفوق ريال مدريد، الحريص على مشاركة هويسن في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، على العديد من الأندية في صفقة ضم أحد أكثر اللاعبين الشباب المطلوبين في أوروبا بعد أدائه الرائع منذ انضمامه إلى بورنموث بقيادة أندوني إيراولا العام الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي.

شارك قلب الدفاع في 34 مباراة في جميع المسابقات مع بورنموث وسجل ثلاثة أهداف.

وظهر هويسن، اللاعب الإسباني الدولي المولود في هولندا، لأول مرة مع منتخب إسبانيا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية في مارس الماضي.