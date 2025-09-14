الجرجيسي ينفرد بصدارة الدوري التونسي.. والتعادل يحسم قمة الأفريقي والصفاقسي



انفرد الترجي الجرجيسي بصدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه 1 - صفر على مضيفه مستقبل قابس اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل الأفريقي 1-1 مع الصفاقسي. ورفع الجرجيسي رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد، بينما تجمد رصيد مستقبل قابس عند خمس نقاط في المركز 13. وسجل مؤمن الرحماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 مستغلاً تمريرة من أمير التاجوري. ولعب مستقبل قابس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد عبدالرحمن محمد بداعي التدخل مع الرحماني ومنعه من فرصة الانفراد بالمرمى، واتُخذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة مباريات الجولة الخامسة بين الأفريقي وضيفه الصفاقسي. ورفع الأفريقي رصيده إلى عشر نقاط لينفرد بالمركز الثالث، كما رفع الصفاقسي رصيده إلى خمس نقاط متساوياً مع كل من النجم الساحلي واتحاد بنقردان والبنزرتي ومستقبل قابس. وتقدم فراس شواط للأفريقي في الدقيقة 39 بعد تمريرة بضربة رأس من فيليب كوزومبي ثم تعادل هشام بكار للصفاقسي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.