العروبة ويونايتد والذيد ومجد تكمل ربع نهائي تمهيدي الكأس الغالية



أكملت فرق العروبة ويونايتد والذيد ومجد مباريات دور الثمانية من الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة بعد فوز العروبة على الإمارات بهدفي اللاعب ايفانيلدو سيلفا وسينسا جولاسيك في الدقيقتين 10، 81 خلال المباراة التي أقيمت بملعب خورفكان ليضرب العروبة موعداً مع مجد الفائز على فريق مصفوت بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي على وقع التعادل السلبي.



وتمكن يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو من تحقيق فوز متأخر على ضيفه الاتفاق بنتيجة 2-0 بملعب شباب الأهلي في العوير، وجاء الهدفان عن طريق جوستافو اوليفيرا وإبراهيم أوتارا في الدقيقتين 90+1، 90+5 ليواجه فريق يونايتد في دور الثمانية فريق الذيد الذي تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2-1 عن طريق عبدالله العامري وسيد بوريا في الدقيقتين 46، 60 فيما أحرز هدف غلف يونايتد ليروي فير في الدقيقة 76 ولعب الخاسر منذ الدقيقة الخامسة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد ضرار وهو الطرد الذي أثر في هزيمة الفريق أمام الذيد.



وكانت فرق حتا والعربي ودبا الحصن قد بلغت دور الثمانية في اليوم الأول لانطلاقة المسابقة الأغلى. ويلاقي دبا الحصن فريق العربي وحتا يواجه الحمرية الذي أعفته القرعة من خوض مواجهات الدور الأول.